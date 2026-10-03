Ramalan Zodiak Cancer 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Jika pikiran terus melayang ke dunia fantasi, zodiak cancer mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta bantuan orang-orang untuk menerapkan disiplin dalam situasi saat ini.
Cancer memiliki perasaan dan pikiran yang kuat, namun tubuh terasa lemah. Biarkan orang lain membantumu untuk mendapatkan inspirasi guna keluar dari periode ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026.
Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Zodiak cancer akan menjalin hubungan yang memberikan kenangan manis untuk dihargai sepanjang hidup. Terkait karir, fokuslah menjaga etika dan integritas karena seseorang mungkin mencoba menipu cancer.
Sementara itu, pikirkan cara-cara baru untuk berolahraga dan lakukan pilihan yang menyenangkan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti dan menemukan beberapa pilihan yang sesuai untuk diinvestasikan.
Cinta Cancer
Jika sedang mencari pasangan, cancer mungkin akan menemukannya saat ini. Meskipun hubungan ini singkat dan hanya untuk bersenang-senang, tetapi akan memberi cancer kenangan manis yang dapat dihargai sepanjang hidup.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan
Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin
Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik
Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens
Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan
Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan
Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah
Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022