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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.50 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 3 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Jika pikiran terus melayang ke dunia fantasi, zodiak cancer mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta bantuan orang-orang untuk menerapkan disiplin dalam situasi saat ini. 

Cancer memiliki perasaan dan pikiran yang kuat, namun tubuh terasa lemah. Biarkan orang lain membantumu untuk mendapatkan inspirasi guna keluar dari periode ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer akan menjalin hubungan yang memberikan kenangan manis untuk dihargai sepanjang hidup. Terkait karir, fokuslah menjaga etika dan integritas karena seseorang mungkin mencoba menipu cancer.

Sementara itu, pikirkan cara-cara baru untuk berolahraga dan lakukan pilihan yang menyenangkan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk meneliti properti dan menemukan beberapa pilihan yang sesuai untuk diinvestasikan.

Cinta Cancer

Jika sedang mencari pasangan, cancer mungkin akan menemukannya saat ini. Meskipun hubungan ini singkat dan hanya untuk bersenang-senang, tetapi akan memberi cancer kenangan manis yang dapat dihargai sepanjang hidup.

Editor: Novia Tri Astuti
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