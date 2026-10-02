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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.28 WIB

4 Zodiak yang Suka Liburan Naik Bis, Road Trip Membuat Mereka Merasa Lebih Hidup

Ilustrasi penumpang di bis (Magnific) - Image

Ilustrasi penumpang di bis (Magnific)

JawaPos.com - Road trip selalu menjadi agenda yang menyenangkan untuk menjelajah tempat baru. Road trip menggunakan bis mampu membuat anda mengenal budaya berbeda dan menciptakan kenangan yang tidak terlupakan.

Dikutip dari Times of India, terdapat kelompk zodiak tertentu yang sangat menyukai perjalanan darat. Dikutip pada Jumat (2/10) berikut empat zodiak yang sangat antusias melakukan road trip menggunakan bis.

Sagitarius

Sagitarius memiliki keinginan kuat untuk bepergian. Mereka menyukai kebebasan dan keseruan saat melakukan road trip menggunakan bis. Mereka menikmati kejutan yang mungkin ditemui di sepanjang jalan.

Gemini

Gemini senang bertemu dengan orang-orang baru. Mereka mencoba berbagai hal termasuk keterlibatannya dalam percakapan yang menarik. Sifat Gemini yang fleksibel dan mudah beradaptasi membuat road trip menggunakan bis selalu berkesan.

Editor: Diar Candra
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