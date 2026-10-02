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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 2 Oktober 2026 | 20.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Aquarius hari ini diprediksi perlu menghadapi hari dengan kesabaran dan tekad yang kuat. Sejumlah kesulitan mungkin muncul dan membuat Anda berada dalam situasi yang cukup kompleks.

Pendekatan yang lebih positif dapat membantu Aquarius melewati berbagai persoalan. Hindari terbawa emosi, terutama ketika menghadapi perbedaan dengan orang-orang di sekitar.
 
Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (2/10), dikutip dari Astroved.
 
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
 
Secara umum, Anda membutuhkan kesabaran dan tekad kuat untuk menghadapi sejumlah kesulitan. Situasi yang kompleks mungkin membuat hari terasa lebih berat dari biasanya. Cobalah mempertahankan pola pikir positif ketika menghadapi masalah.
 
Cinta Aquarius
 
Bersikap ramah terhadap pasangan menjadi hal penting hari ini. Sikap yang hangat dan penuh pengertian dapat membantu menjaga hubungan tetap baik.
 
Berikan ruang untuk saling memahami agar hubungan berjalan lebih damai. Hindari sikap yang terlalu keras ketika menghadapi perbedaan dengan pasangan.
 
Karier Aquarius
 
Hubungan dengan rekan kerja dan atasan mungkin tidak berjalan seperti yang diharapkan. Perselisihan dapat muncul dan membuat Anda merasa terganggu selama menjalankan pekerjaan.
 
Tetap jaga komunikasi dan hindari memperbesar perbedaan. Mengendalikan emosi dapat membantu Anda menghadapi situasi di tempat kerja dengan lebih tenang.
 
Kesehatan Aquarius
 
Anda mungkin mengalami nyeri pada kaki dan otot betis. Selain keluhan fisik tersebut, kebingungan mental juga dapat membuat Anda kesulitan merasa bugar.
 
Berikan tubuh waktu untuk beristirahat dan jangan mengabaikan keluhan yang muncul. Menjaga kondisi pikiran tetap tenang juga penting untuk mendukung kebugaran.
 
Keuangan Aquarius
 
Situasi keuangan mungkin belum berjalan sesuai harapan. Meningkatnya kewajiban dapat membuat Anda terpaksa mempertimbangkan untuk meminjam uang.
 
Karena itu, cobalah mengatur pengeluaran dengan lebih hati-hati. Prioritaskan kebutuhan yang benar-benar penting agar tekanan finansial tidak semakin besar.
Editor: Kuswandi
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