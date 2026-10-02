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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 2 Oktober 2026 | 16.19 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Jumat, 2 Oktober 2026: Kendalikan Pengeluaran Tak Terduga

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Sagittarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 perlu dikelola dengan lebih hati-hati karena terdapat kemungkinan munculnya pengeluaran di luar perencanaan awal.

Kebutuhan perjalanan, rumah tangga, maupun keperluan sehari-hari dapat membuat jumlah pengeluaran lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Jumat, 2 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, Sagittarius sebaiknya tidak langsung merasa bebas menggunakan uang hanya karena kondisi finansial saat ini terlihat cukup aman.

Periksa kembali kewajiban dan kebutuhan yang harus dibayarkan, kemudian tentukan mana yang memang perlu didahulukan.

Jika memiliki rencana bepergian, buat perkiraan biaya sejak awal agar kebutuhan tambahan tidak membuat anggaran menjadi terlalu berat.

Hitung kebutuhan seperti transportasi, tempat tinggal, makanan, serta biaya lain yang mungkin muncul selama perjalanan.

Kebutuhan rumah tangga juga perlu diperhatikan karena pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali dapat mengurangi sisa pemasukan tanpa terasa.

Editor: Novia Tri Astuti
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