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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 2 Oktober 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Capricorn mungkin memiliki keinginan kuat untuk terhubung dengan diri sendiri. Melakukan hal itu akan membantu Capricorn untuk lebih terhubung dengan jiwa. 

Meskipun percaya pada kerja keras, Capricorn perlu berhenti menjadi ragu-ragu. Capricorn pantas mendapatkan waktu istirahat dan bersantai. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan mendapatkan respons yang menarik saat mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Terkait karir, cobalah menetralisir kekuatan pesaing dan rival demgan kerja keras dan komunikasi yang jelas.

Sementara itu, hindari kecenderungan untuk bermalas-malasan dan fokuslah menjaga kebiasaan makan sehat. Terkait keuangan, temukan beberapa petunjuk yang sangat menjanjikan tentang dimana Capricorn bisa menemukan rumah impian untuk dibeli.

Cinta Capricorn

Hari ini, perasaan Capricorn tumbuh terhadap seseorang rekan kerja. Tampaknya, perasaan romantis ini juga dirasakan olehnya, jadi masih memiliki kesempatan untuk melihat apa yang mungkin berkembang dari hubungan ini. Ungkapkan ketertarikanmu dan Capricorn mungkin mendapatkan respons yang sangat mengejutkan dan menarik.

Karir Capricorn

Editor: Candra Mega Sari
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