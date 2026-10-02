Ramalan Zodiak Aquarius 2 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin tidak dalam suasana hati yang baik. Aquarius harus menghindari orang-orang yang tidak memancarkan energi positif.



Jangan biarkan apa pun mengganggu ketenangan pikiranmu jika tidak ingin menghadapi kesulitan. Bahkan jika tidak menyadarinya, pengaruh negatif akan berdampak buruk pada sikap dan keputusan yanh diambil.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 2 Oktober 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius bisa meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentang seseorang yang didekati. Terkait karir, berbahagialah karena Aquarius sedang berada di puncak performa dan tidak ada yang dapat menolak pesonamu.



Sementara itu, berolahraga akan membantu mengatasi masalah berat badan yang selama ini Aquarius hadapi. Pada sisi keuangan, Aquarius berada dalam kondisi terbaik karena kesepakatan bisnis penting mungkin segera terselesaikan.

Cinta Aquarius

Mungkin, akan ada seseorang yang memasuki hidup Aquarius. Meskipun mungkin sedikit ragu pada awalnya, hal tersebut akan mulai sirna dan Aquarius melihat potensi hubungan dengannya setelah mengenalnya. Jangan ragu untuk meminta saran dari teman dekat jika masih ragu tentangnya.