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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 19.04 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Sampaikan Pendapat dengan Lebih Terarah

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 menyoroti pentingnya komunikasi ketika menyampaikan gagasan dalam rapat maupun berdiskusi dengan rekan kerja.

Kemampuan mengutarakan pendapat secara runtut dan didukung informasi yang jelas dapat membantu Capricorn menunjukkan kemampuan profesionalnya.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika harus bertemu klien, persiapkan data dan poin pembahasan sejak awal agar Capricorn lebih mudah menjelaskan maksud serta tujuan yang ingin dicapai.

Jangan terlalu ragu mengemukakan pendapat ketika memiliki alasan yang kuat dan informasi yang dapat mendukung usulan tersebut.

Namun, komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan berbicara.

Capricorn juga perlu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pandangan karena masukan dari rekan kerja dapat membantu memperluas cara melihat sebuah persoalan.

Perbedaan pendapat tidak selalu menunjukkan adanya pertentangan karena diskusi yang sehat justru dapat menghasilkan pilihan penyelesaian yang lebih matang.

Editor: Novia Tri Astuti
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