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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 1 Oktober 2026: Hindari Perdebatan yang Tidak Perlu

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 1 Oktober 2026 dapat terasa lebih tenang ketika Libra tidak mudah terseret ke dalam persoalan yang sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan kepala dingin.

Perbedaan pendapat mungkin muncul dalam hubungan, tetapi tidak setiap persoalan harus berakhir dengan perdebatan panjang.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Terkadang, mengambil jeda sebelum memberikan respons dapat membantu kedua pihak memahami situasi dengan lebih baik.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, jangan membiarkan persoalan kecil berkembang menjadi konflik hanya karena masing-masing ingin membuktikan bahwa dirinya paling benar.

Cobalah mendengarkan sudut pandang pasangan sebelum menyampaikan tanggapan, terutama ketika pembicaraan menyangkut hal yang cukup sensitif.

Hubungan akan terasa lebih nyaman ketika Libra dan pasangan dapat menyampaikan perasaan tanpa saling menyudutkan.

Jika sedang menghadapi masalah asmara, arahkan pembicaraan pada persoalan yang sedang terjadi dan hindari membuka kembali berbagai kejadian lama yang sebenarnya sudah selesai.

Editor: Novia Tri Astuti
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