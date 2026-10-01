Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 1 Oktober 2026: Jaga Batas dalam Kedekatan

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 dapat menghadirkan kedekatan menarik yang bermula dari lingkungan pekerjaan.

Interaksi dengan rekan kerja yang awalnya hanya berkaitan dengan tugas profesional mungkin perlahan terasa lebih personal ketika komunikasi menjadi semakin sering.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 1 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski begitu, Capricorn tidak perlu langsung menganggap kedekatan tersebut sebagai tanda hubungan yang serius.

Berikan waktu untuk memahami perasaan sendiri dan melihat apakah ketertarikan yang muncul memang berasal dari kecocokan atau hanya karena sering bertemu dalam aktivitas sehari-hari.

Bagi Capricorn yang masih lajang, seseorang yang selama ini cukup sering ditemui dapat menunjukkan perhatian yang berbeda.

Situasi tersebut mungkin membuat rutinitas pekerjaan terasa lebih menyenangkan, tetapi Capricorn tetap perlu menjaga batas antara hubungan profesional dan urusan pribadi.