Utang Beres, Pikiran Lega! 4 Shio Ini Konon Dapat Rezeki Tak Terduga

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Pergantian waktu tertentu juga dipercaya membawa perubahan pada kondisi rezeki maupun keuangan.

Penghujung September 2026, misalnya, disebut menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah pemilik shio. Salah satu gambaran yang muncul adalah adanya kemudahan dalam menyelesaikan berbagai kewajiban finansial.

Ramalan tersebut menyebut beberapa shio berpotensi merasakan kondisi yang lebih ringan setelah sebelumnya menghadapi tekanan akibat utang atau berbagai tanggungan. Rezeki yang datang juga dipercaya dapat membantu mereka menata kembali kondisi keuangan.

Dilansir dari akun YouTube CS Geteda, terdapat empat shio yang disebut akan mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan utang dan merasakan aliran rezeki yang lebih lancar pada akhir September 2026. Berikut daftarnya:

1. Shio Kambing Pemilik Shio Kambing umumnya digambarkan sebagai pribadi yang komunikatif, terbuka, dan memiliki perhatian terhadap gaya hidup yang sehat. Mereka juga disebut memiliki cara bicara yang apa adanya sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dalam hubungan pribadi, Shio Kambing dikenal cukup romantis. Namun, bagi mereka, kasih sayang tidak hanya ditunjukkan melalui ucapan, tetapi juga lewat tindakan dan komitmen.

Dalam ramalan akhir September 2026, Shio Kambing disebut sempat menghadapi tekanan finansial akibat berbagai tagihan dan kewajiban yang menumpuk.

Meski demikian, kondisi tersebut diramalkan mulai menemukan titik terang. Peluang pemasukan baru atau bantuan dari sumber yang tidak diduga disebut dapat membantu mereka menyelesaikan kewajiban yang selama ini menjadi beban.

Dengan berkurangnya tanggungan, pemilik Shio Kambing diprediksi dapat menjalani hari-hari dengan pikiran yang lebih tenang.