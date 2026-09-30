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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 30 September 2026 | 15.01 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 30 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Ketika teman-teman memiliki pendapat yang baik tentang zodiak leo, hal itu pasti membuat bahagia. Kolega atau teman terus-menerus memuji leo. Kepribadian yang baik membuat leo cenderung menggunakan penilaian yang tepat dan pengalaman praktis. 

Jangan merusak reputasi dengan mengecewakan mereka yang mengagumi dan meminta nasihatmu. Manfaatkan hal ini untuk mendapatkan dukungan dari atasan dan membuat kemajuan dalam karir.

Zodiak virgo akan merasa kewalahan dan sangat sibuk hari ini. Mungkin, akan ada peningkatan tanggung jawab secara tiba-tiba, sehingga virgo perlu bersiap menghadapinya. 

Perubahan ini mungkin membingungkan, jadi virgo perlu tetap kuat. Hal-hal baik sedang dalam perjalanan, dan virgo harus mulai fokus pada hal-hal untuk memperluas ruang lingkup karir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 30 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu mempertimbangkan hubungan dengan seseorang secara serius, dengan membangun kepercayaan bersama. Terkait karir, berhati-hatilah karena ada indikasi bahwa leo akan kehilangan kendali diri atau terlibat dalam perdebatan di tempat kerja.

Sementara itu, cobalah untuk menghindari makanan berminyak dan pedas karena kesehatan leo sedikit menurun. Terkait keuangan, kunjungi dealer atau showroom jika leo memiliki rencana untuk membeli mobil baru.

Editor: Novia Tri Astuti
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