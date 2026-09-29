Ramalan Karier Zodiak Aquarius Selasa, 29 September 2026: Terbuka Menerima Masukan

JawaPos.com - Karier Aquarius pada Selasa, 29 September 2026 dapat berkembang melalui kemampuan menerima pandangan berbeda dari orang-orang di lingkungan kerja.

Ketika terlalu terbiasa mengandalkan cara sendiri, Aquarius mungkin tidak menyadari adanya bagian pekerjaan yang masih dapat diperbaiki.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Selasa, 29 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Karena itu, jangan terburu-buru menganggap kritik atau saran dari rekan kerja sebagai sesuatu yang harus ditolak.

Setiap masukan memang tidak harus langsung diterapkan, tetapi tetap layak didengarkan dan dipertimbangkan sebelum Aquarius menentukan keputusan.

Sikap mau mendengar terlebih dahulu dapat menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi perbedaan pendapat di tempat kerja.

Ketika seseorang memberikan kritik terhadap hasil pekerjaan, Aquarius sebaiknya memisahkan isi pesan dari cara penyampaiannya.