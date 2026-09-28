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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 28 September 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Senin, 28 September 2026: Jangan Terburu Menilai Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Senin, 28 September 2026 mungkin menghadirkan situasi yang membuat perasaan menjadi lebih sulit ditebak.

Perhatian dari seseorang dapat memunculkan ketertarikan, tetapi Leo sebaiknya tidak langsung menentukan sikap hanya karena mendapatkan kesan yang menyenangkan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Senin, 28 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Perasaan yang mulai tumbuh memang dapat menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan.

Namun, Leo juga perlu melihat bagaimana seseorang menunjukkan perhatian melalui sikap dan tindakan sehari-hari.

Jangan hanya berpegang pada ucapan yang terdengar meyakinkan jika belum terlihat kesesuaian antara perkataan dan perilakunya.

Waktu dapat membantu Leo mengetahui apakah ketertarikan tersebut memang didukung oleh sikap yang konsisten dan tulus.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, cara menyampaikan sesuatu juga perlu diperhatikan agar persoalan tidak berkembang menjadi salah paham.

Editor: Novia Tri Astuti
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