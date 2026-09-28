4 Shio Teratas yang Diprediksi Terima Cuan Besar di Akhir September 2026, Shio Babi Paling Bersinar!

JawaPos.com - Akhir September 2026 menjadi periode yang menarik bagi pembaca ramalan shio, khususnya mereka yang ingin mengetahui gambaran keberuntungan finansial.

Dalam pembacaan tarot yang menjadi dasar artikel ini, terdapat 4 shio yang memperoleh sorotan karena dikaitkan dengan peluang mendapatkan uang tambahan atau rezeki yang datang di luar perkiraan.

Keempat shio tersebut adalah Shio Babi, Shio Kuda, Shio Anjing, dan Shio Ular.

Masing-masing memiliki gambaran jalur rezeki yang berbeda dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Minggu (27/09).

Ada yang dikaitkan dengan bisnis dan meningkatnya pesanan, ada yang berhubungan dengan bonus pekerjaan, sedangkan lainnya disebut berpeluang memperoleh pemberian atau keuntungan dari relasi.

Shio Babi menjadi perhatian utama karena dalam pembacaan tersebut digambarkan memiliki peluang kuat memperoleh uang melalui aktivitas usaha, pelanggan, hadiah, maupun pemberian dari orang terdekat.

Sementara itu, Shio Kuda, Anjing, dan Ular juga memiliki gambaran peluang finansial masing-masing yang tidak kalah menarik.

Prediksi mengenai cuan besar tidak dapat menjamin seseorang akan menerima uang dalam jumlah tertentu.

Karena itu, artikel ini dapat dibaca sebagai bahan refleksi tanpa menjadikannya dasar tunggal dalam mengambil keputusan keuangan.

1. Shio Babi

Shio Babi berada di urutan pertama dalam pembacaan tarot yang menjadi sumber ramalan ini.

Sosok Shio Babi digambarkan sebagai pribadi yang menarik, mudah bergaul, ramah, romantis, setia, dan memiliki kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan terbukanya peluang finansial melalui jaringan sosial.

Salah satu gambaran yang paling menonjol adalah datangnya pesanan dalam jumlah besar bagi mereka yang menjalankan usaha.