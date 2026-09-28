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Aulia Rahmi
Senin, 28 September 2026 | 07.51 WIB

4 Shio yang Diprediksi Tajir Melintir Akhir September 2026, Peluang Uang Terus Berdatangan

Ilustrasi Tajir Melintir (magnific) - Image

Ilustrasi Tajir Melintir (magnific)

JawaPos.com - Akhir September 2026 membawa cerita menarik bagi Anda yang gemar mengikuti ramalan shio.

Dalam pembacaan kartu tarot yang menjadi dasar prediksi ini, terdapat empat shio yang digambarkan memiliki peluang finansial cukup besar.

Rezeki tersebut tidak hanya dikaitkan dengan pekerjaan utama, tetapi juga bisnis, karya, relasi, hingga kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Prediksi mengenai kekayaan sering kali membuat seseorang bertanya-tanya dari mana datangnya perubahan finansial tersebut.

Menariknya, setiap shio dalam pembacaan ini memiliki gambaran sumber rezeki yang berbeda dihimpun dari kanal YouTube cs geteda pada Minggu (27/09).

Ada yang dikaitkan dengan ide kreatif, ada yang berhubungan dengan aktivitas jual beli, sementara lainnya memperoleh peluang melalui pekerjaan, proyek, penghargaan, atau hubungan profesional.

Kondisi finansial dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh pekerjaan, keputusan, kemampuan mengelola keuangan, peluang ekonomi, dan berbagai faktor lainnya.

Lalu, siapa saja 4 shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan limpahan rezeki pada penghujung September 2026?

Berdasarkan interpretasi kartu dalam materi ramalan, Shio Tikus, Ayam, Kerbau, dan Babi menjadi 4 shio yang paling banyak dikaitkan dengan peluang finansial besar.

1. Shio Tikus

Shio Tikus digambarkan sebagai sosok yang cerdas, cerdik, dan mempunyai wawasan luas.

Dalam pembacaan kartu, karakter tersebut terlihat dari kecenderungannya menggunakan logika dan kemampuan berpikir ketika bekerja.

Mereka juga disebut lebih nyaman menyelesaikan pekerjaan dalam suasana tenang dibandingkan lingkungan yang terlalu ramai.

Karakter tersebut kemudian dikaitkan dengan kemampuan menemukan gagasan yang memiliki nilai ekonomi.

Pada akhir September 2026, peluang finansial Shio Tikus dalam ramalan ini digambarkan dapat berasal dari bisnis yang selama ini ditekuni.

Editor: Hanny Suwindari
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