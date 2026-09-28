Ramalan Zodiak Gemini 28 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak gemini menganggap diri sendidi sebagai orang yang praktis. Tetapi hari ini, pikiran gemini mungkin beralih ke hal-hal spiritual. Intuisi gemini sangat kuat, sehingga memungkinkan untuk peka terhadap perasaan orang-orang terkasih.
Hal ini memungkinkan gemini untuk menjadi lebih berempati dan pengertian. Intuisi juga akan menginspirasi gemini untuk mendekati suatu masalah dengan cara baru. Biarkan pikiranmu mengembara dan lihat apa yang akan terjadi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Senin, 28 September 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini mungkin terkejut saat terdapat kunjungan dari seseorang yang diam-diam disukai sejak lama. Terkait karir, berkonsultasilah dengan penasihat karir untuk mendapatkan perspektif baru serta lebih baik dari pilihan yang ada.
Sementara itu, gemini sebaiknya pergi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.
Cinta Gemini
Gemini mungkin mengharapkan kunjungan dari seseorang yang diam-diam disukai sejak lama. Dia akan mengejutkan dan membuat jantung gemini berdebar kencang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertemu kembali dan melihat apakah percikan asmara tersebut masih ada.
Karir Gemini
Gemini mungkin merasa perlu berkonsultasi dengan penasihat karir untuk mendapatkan perspektif baru dan lebih baik. Ini adalah keputusan bijak, karena perencanaan profesional gemini belakangan ini sedang terabaikan. Manfaatkan hari ini untuk kembali ke jalur yang benar.
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Jawa Pos
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