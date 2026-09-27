Tak Suka Ikut Arus, 3 Shio Ini Disebut Punya Jiwa Pemberani dan Penuh Ide

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan, tetapi ada pula yang justru senang mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Keberanian untuk keluar dari kebiasaan membuat sebagian orang tidak mudah terjebak dalam zona nyaman. Mereka bersedia menghadapi kemungkinan gagal demi mendapatkan pengalaman, peluang, atau pencapaian baru yang mungkin tidak ditemukan jika hanya mengikuti jalan yang biasa.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang dikenal berani mengambil pilihan berbeda dalam kehidupannya. Mereka disebut tidak mudah takut menghadapi perubahan dan cenderung melihat risiko sebagai bagian dari proses untuk berkembang.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi serta kemampuan berpikir yang cukup cepat. Mereka cenderung tidak ingin melewatkan kesempatan begitu saja, terutama ketika melihat sesuatu yang berpotensi memberikan pengalaman atau keuntungan baru.

Karena itu, mereka tidak selalu memilih jalur yang aman. Shio Tikus disebut bersedia mencoba berbagai pilihan meskipun hasilnya belum tentu sesuai harapan. Bagi mereka, kegagalan dapat menjadi pelajaran untuk menentukan langkah berikutnya.

Sikap tersebut membuat perjalanan hidup Shio Tikus kerap diwarnai pengalaman yang tidak terduga. Dari mencoba sesuatu yang baru, mereka bisa menemukan peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan.

2. Shio Ular Di balik sikapnya yang cenderung tenang, Shio Ular disebut memiliki banyak gagasan dan ambisi untuk mengembangkan kehidupannya. Mereka tidak mudah merasa puas apabila berada di kondisi yang sama dalam waktu lama.

Dalam pekerjaan maupun bisnis, Shio Ular dikenal suka melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah. Setelah merasa yakin, mereka dapat mencoba strategi baru untuk menemukan pilihan yang paling sesuai dengan tujuan.

Keinginan untuk terus berkembang membuat Shio Ular tidak takut melakukan perubahan. Pengalaman dari berbagai percobaan tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan baru, termasuk dalam urusan karier dan finansial.