Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Kepribadian zodiak leo yang blak-blakan, mungkin akan menimbulkan beberapa kesulitan. Leo harus menghindari segala jenis konflik dengan orang-orang terkasih. Leo tidak pernah tahu, tetapi orang-orang di sekitar mungkin sedang stres, sehingga menyebabkan beberapa bentuk provokasi.
Leo harus menghindari menjadi korban amarah dan ledakan emosi. Tetaplah tenang dan cobalah untuk menyibukkan diri dengan sesuatu. Mungkin, leo bisa mencoba meditasi untuk menenangkan pikiran yang bergejolak.
Zodiak virgo berada dalam posisi yang baik dan memiliki banyak pengaruh. Meskipun ini mungkin membuat senang ingatlah bahwa otoritas akan datang dengan membawa tanggung jawab yang lebih besar. Berhati-hatilah agar tidak menyia-nyiakan otoritas yang telah virgo peroleh dengan susah payah.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 27 September 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Waktu yang dihabiskan untuk merawat diri membuahkan hasil, karena zodiak leo mampu menarik perhatian banyak orang. Terkait karir, gunakan posisi saat ini dengan baik karena usaha di luar negeri akan membuahkan hasil.
Sementara itu, jangan abaikan nyeri dada atau gangguan tenggorokan yang sedang leo alami saat ini. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.
Cinta Leo
Kemungkinan besar, leo akan bertemu seseorang yang istimewa. Leo mampu menarik perhatian banyak orang hari ini. Semua waktu yang leo habiskan untuk merawat diri telah membuahkan hasil. Namun, jangan terbawa suasana karena kecantikan batinlah yang terpenting.
Karir Leo
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Jawa Pos
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