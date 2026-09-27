Ramalan Zodiak Virgo 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak virgo mungkin kehilangan kendali atas keuangan, karena menghabiskan terlalu banyak uang akhir-akhir ini. Jangan khawatir karena ini semua untuk tujuan yang baik.

Hal ini bukan sesuatu yang tidak bisa virgo atasi dan tidak cukup untuk membuat virgo mengalami kerugian. Situasi ini hanya sementara. Gambaran keuangan virgo akan terlihat bagus dalam beberapa bulan mendatang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 27 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo memiliki kesempatan untuk meningkatkan status hubungan saat ini ke jenjang yang lebih serius. Mengenai karir, virgo akan menerima kabar baik tentang izin kerja atau visa untuk bekerja di luar negeri.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan dokter atau ahli gizi mengenai kesehatan dan masalah berat badan. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.

Cinta Virgo

Jika lajang, beberapa orang mungkin sedang berebut mendapatkan hati virgo. Nikmati perhatian ini, tetapi jangan menyakiti hati satu orang pun. Virgo mungkin kehilangan sebagian pesona yang menarik jika melakukannya.

Karir Virgo