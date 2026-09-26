Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 26 September 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Sabtu, 26 September 2026 perlu diperhatikan agar padatnya aktivitas tidak membuat tubuh kehilangan terlalu banyak energi.
Beberapa keluhan ringan mungkin muncul sehingga Leo sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh.
Pengaruh Bulan di Pisces disebut dapat berkaitan dengan munculnya rasa kurang nyaman, tetapi kondisi tersebut masih dapat dikelola apabila Leo tidak mengabaikan kebutuhan tubuh.
Ketika mulai merasa lelah atau tidak nyaman, jangan memaksakan diri untuk terus menjalankan aktivitas dengan intensitas yang sama.
Berhenti sejenak untuk beristirahat dapat membantu tubuh memulihkan tenaga sebelum kembali beraktivitas.
Pola tidur juga perlu menjadi perhatian karena waktu istirahat yang berkurang dapat membuat tubuh lebih sulit mendapatkan pemulihan yang optimal.
Leo sebaiknya tidak menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk terus mengurangi waktu tidur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022