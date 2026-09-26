Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Sabtu, 26 September 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Leo pada Sabtu, 26 September 2026 perlu diperhatikan agar padatnya aktivitas tidak membuat tubuh kehilangan terlalu banyak energi.

Beberapa keluhan ringan mungkin muncul sehingga Leo sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengaruh Bulan di Pisces disebut dapat berkaitan dengan munculnya rasa kurang nyaman, tetapi kondisi tersebut masih dapat dikelola apabila Leo tidak mengabaikan kebutuhan tubuh.

Ketika mulai merasa lelah atau tidak nyaman, jangan memaksakan diri untuk terus menjalankan aktivitas dengan intensitas yang sama.

Berhenti sejenak untuk beristirahat dapat membantu tubuh memulihkan tenaga sebelum kembali beraktivitas.

Pola tidur juga perlu menjadi perhatian karena waktu istirahat yang berkurang dapat membuat tubuh lebih sulit mendapatkan pemulihan yang optimal.