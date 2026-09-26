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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 17.02 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Karier Cemerlang

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Peluang untuk meraih keberhasilan terbuka semakin lebar bagi Capricorn. Ramalan zodiak Capricorn menunjukkan momentum yang mendukung untuk menyelesaikan berbagai urusan dengan lebih mudah dan percaya diri.

Bahkan, keputusan penting yang diambil dengan pertimbangan matang berpeluang membawa perkembangan positif bagi langkah Capricorn selanjutnya.

Kabar baik juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Karier mendapat sorotan melalui apresiasi dari atasan, sementara hubungan asmara dipenuhi kebahagiaan dan kehangatan.

Kondisi keuangan juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dengan peluang peningkatan tabungan.

Di tengah berbagai kesibukan, energi tubuh yang baik turut mendukung Capricorn menjalani aktivitas dengan penuh semangat.

Inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada 28 September hingga 3 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Capricorn menunjukkan prospek yang cerah. Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dapat semakin terlihat melalui hasil pekerjaan.

Atasan berpeluang memberikan apresiasi dan kepercayaan atas kinerja yang ditunjukkan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik serta mempertahankan kualitas pekerjaan secara konsisten.

2. Cinta

Hubungan asmara Capricorn dipenuhi suasana bahagia. Capricorn lebih mudah mengungkapkan perasaan sayang kepada pasangan sehingga kedekatan emosional semakin kuat. Kebersamaan dan komunikasi yang penuh perhatian dapat menciptakan suasana harmonis dan membuat hubungan terasa semakin menyenangkan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn menunjukkan perkembangan positif. Ada peluang memperoleh tambahan pemasukan yang dapat membantu meningkatkan jumlah tabungan.

Tetap manfaatkan kesempatan tersebut dengan bijak dan pertahankan kebiasaan mengelola keuangan secara teratur agar kondisi finansial tetap stabil.

4. Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
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