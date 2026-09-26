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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Pekerjaan Semakin Padat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Sejumlah hambatan mungkin membuat langkah Scorpio terasa lebih lambat pada pekan ini.

Ramalan zodiak Scorpio menunjukkan adanya penundaan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehingga kesabaran menjadi hal penting yang perlu dijaga.

Perencanaan yang matang dapat membantu Scorpio mengatur kembali prioritas dan menghadapi setiap persoalan tanpa terburu-buru.

Tantangan juga dapat muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan.

Jadwal kerja yang padat berpotensi memicu kesalahpahaman dengan rekan kerja, sementara hubungan dengan pasangan membutuhkan pengendalian emosi dan sikap yang lebih sabar.

Pengeluaran tambahan juga perlu diantisipasi. Di tengah berbagai kesibukan tersebut, kegiatan spiritual seperti beribadah atau melantunkan doa yang dapat menjadi sarana untuk menenangkan pikiran.

Inilah ramalan lengkap zodiak Scorpio mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Scorpio mungkin diwarnai jadwal pekerjaan yang cukup berat. Banyaknya tanggung jawab dapat membuat aktivitas terasa lebih melelahkan dari biasanya.

Kesalahpahaman dengan rekan kerja juga berpotensi terjadi sehingga komunikasi perlu dilakukan dengan jelas dan hati-hati. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan susun pekerjaan berdasarkan prioritas.

2. Cinta

Hubungan asmara membutuhkan kesabaran lebih dari Scorpio. Keinginan untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari pasangan sebaiknya diimbangi dengan komunikasi yang tenang.

Hindari membiarkan emosi menguasai diri karena reaksi yang berlebihan dapat memperburuk hubungan. Berikan ruang untuk saling memahami agar keharmonisan tetap terjaga.

3. Keuangan

Scorpio perlu lebih cermat dalam mengatur keuangan. Ada kemungkinan muncul pengeluaran tambahan yang dapat mengurangi ruang untuk menambah tabungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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