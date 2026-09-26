Ramalan Zodiak Scorpio Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Pekerjaan Semakin Padat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Sejumlah hambatan mungkin membuat langkah Scorpio terasa lebih lambat pada pekan ini.
Ramalan zodiak Scorpio menunjukkan adanya penundaan dalam menjalankan berbagai aktivitas sehingga kesabaran menjadi hal penting yang perlu dijaga.
Perencanaan yang matang dapat membantu Scorpio mengatur kembali prioritas dan menghadapi setiap persoalan tanpa terburu-buru.
Tantangan juga dapat muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga keuangan.
Jadwal kerja yang padat berpotensi memicu kesalahpahaman dengan rekan kerja, sementara hubungan dengan pasangan membutuhkan pengendalian emosi dan sikap yang lebih sabar.
Pengeluaran tambahan juga perlu diantisipasi. Di tengah berbagai kesibukan tersebut, kegiatan spiritual seperti beribadah atau melantunkan doa yang dapat menjadi sarana untuk menenangkan pikiran.
Inilah ramalan lengkap zodiak Scorpio mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Karier Scorpio mungkin diwarnai jadwal pekerjaan yang cukup berat. Banyaknya tanggung jawab dapat membuat aktivitas terasa lebih melelahkan dari biasanya.
Kesalahpahaman dengan rekan kerja juga berpotensi terjadi sehingga komunikasi perlu dilakukan dengan jelas dan hati-hati. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru dan susun pekerjaan berdasarkan prioritas.
2. Cinta
Hubungan asmara membutuhkan kesabaran lebih dari Scorpio. Keinginan untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan dari pasangan sebaiknya diimbangi dengan komunikasi yang tenang.
Hindari membiarkan emosi menguasai diri karena reaksi yang berlebihan dapat memperburuk hubungan. Berikan ruang untuk saling memahami agar keharmonisan tetap terjaga.
3. Keuangan
Scorpio perlu lebih cermat dalam mengatur keuangan. Ada kemungkinan muncul pengeluaran tambahan yang dapat mengurangi ruang untuk menambah tabungan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022