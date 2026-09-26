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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 16.34 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Mingguan 28 September hingga 3 Oktober 2026: Jangan Hilang Kepercayaan Diri

Ilustrasi Cancer (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Cancer (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Cancer 28 September–3 Oktober 2026 membawa sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan kepala dingin.

Ada situasi yang berpotensi membuat Cancer merasa kecewa, kehilangan kepercayaan diri, atau meragukan langkah yang sedang dijalani.

Namun, pekan ini bukan saatnya menyerah. Tetap optimistis dan hadapi persoalan satu per satu agar peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tetap terbuka.

Pekan ini juga menjadi waktu bagi Cancer untuk lebih berhati-hati sebelum menentukan langkah besar.

Pekerjaan membutuhkan perencanaan yang rapi, sementara hubungan asmara perlu dijaga agar tidak dipenuhi perdebatan. Kondisi keuangan juga harus diperhatikan, terutama ketika bepergian.

Berikut ramalan Cancer minggu ini untuk aspek karier, cinta, keuangan dan kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Cancer perlu lebih teliti dalam menyelesaikan pekerjaan. Ada kemungkinan melakukan kesalahan jika tugas dikerjakan secara terburu-buru atau tanpa perencanaan yang jelas.

Membuat jadwal dan mengatur pekerjaan berdasarkan prioritas dapat membantu mengurangi risiko kesalahan. Hindari mengambil keputusan besar ketika kondisi belum benar-benar siap.

2. Cinta

Hubungan dengan pasangan mungkin menghadapi beberapa perbedaan pendapat. Cancer berpotensi terlibat dalam perdebatan jika emosi tidak dikendalikan.

Cobalah menjaga ketenangan dan memberikan waktu untuk mendengarkan pasangan. Komunikasi yang baik dapat membantu mencegah masalah kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

3. Keuangan

Cancer perlu lebih waspada terhadap kondisi keuangan selama pekan ini. Ada kemungkinan mengalami kehilangan uang, terutama ketika melakukan perjalanan.

Periksa kembali barang bawaan, dokumen, dompet dan transaksi selama bepergian. Hindari membawa uang tunai atau barang berharga secara berlebihan jika tidak diperlukan.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Cancer mungkin mengalami keluhan berupa batuk. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan alergi atau paparan sesuatu yang memicu reaksi tubuh.

Menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari pemicu alergi dapat membantu. Jika keluhan menetap atau memburuk, pertimbangkan untuk mendapatkan pemeriksaan medis.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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