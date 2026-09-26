Ramalan Zodiak Cancer Mingguan 28 September hingga 3 Oktober 2026: Jangan Hilang Kepercayaan Diri

Ilustrasi Cancer (Magnific/macrovector_official)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Cancer 28 September–3 Oktober 2026 membawa sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan kepala dingin.
Ada situasi yang berpotensi membuat Cancer merasa kecewa, kehilangan kepercayaan diri, atau meragukan langkah yang sedang dijalani.
Namun, pekan ini bukan saatnya menyerah. Tetap optimistis dan hadapi persoalan satu per satu agar peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tetap terbuka.
Pekan ini juga menjadi waktu bagi Cancer untuk lebih berhati-hati sebelum menentukan langkah besar.
Pekerjaan membutuhkan perencanaan yang rapi, sementara hubungan asmara perlu dijaga agar tidak dipenuhi perdebatan. Kondisi keuangan juga harus diperhatikan, terutama ketika bepergian.
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Jawa Pos
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