Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 16.32 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Taurus 28 September hingga 3 Oktober 2026: Keuangan, Cinta Bawa Kabar Baik

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Taurus 28 September–3 Oktober 2026 membawa suasana yang cukup menggembirakan. Sejumlah peluang positif dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, terutama ketika Taurus berani mengambil keputusan penting.

Keberanian untuk menentukan langkah baru juga dapat membuka jalan menuju perkembangan yang lebih baik sepanjang pekan ini.

Tidak hanya urusan pekerjaan, hubungan dengan orang terdekat dan kondisi keuangan juga menjadi perhatian.

Taurus berpeluang menikmati momen yang menyenangkan bersama pasangan maupun keluarga.

Dengan tetap percaya diri dan memanfaatkan kesempatan yang datang, pekan ini dapat diisi dengan berbagai pengalaman yang berkesan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Taurus pada minggu ini 28 September hingga 3 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Di tempat kerja, kemampuan dan bakat Taurus berpeluang mendapatkan pengakuan. Tugas yang diberikan juga dapat terasa lebih menyenangkan untuk dijalankan.

Kondisi ini bisa membuat Taurus semakin bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Jangan ragu menunjukkan kemampuan dan mengambil tanggung jawab ketika ada kesempatan.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Taurus akan menunjukkan kesungguhan kepada pasangan. Komunikasi mengenai rencana penting dalam keluarga juga dapat menjadi bagian dari pekan ini.

Taurus dan pasangan berpeluang membicarakan sebuah acara atau kegiatan yang akan berlangsung di rumah. Keterbukaan dalam berdiskusi dapat membuat hubungan semakin dekat.

3. Keuangan

Arus keuangan Taurus diperkirakan berjalan cukup baik. Ada peluang memperoleh keuntungan dari keputusan yang berkaitan dengan investasi atau aktivitas berisiko.

Namun, setiap keputusan finansial tetap perlu dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan kemampuan agar tidak menimbulkan kerugian.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Sabtu, 26 September 2026 | 18.15 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 26 September 2026 | 15.47 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 26 September 2026 | 15.22 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore