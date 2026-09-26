Ramalan Zodiak Mingguan Taurus 28 September hingga 3 Oktober 2026: Keuangan, Cinta Bawa Kabar Baik

JawaPos.com - Ramalan Taurus 28 September–3 Oktober 2026 membawa suasana yang cukup menggembirakan. Sejumlah peluang positif dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, terutama ketika Taurus berani mengambil keputusan penting.

Keberanian untuk menentukan langkah baru juga dapat membuka jalan menuju perkembangan yang lebih baik sepanjang pekan ini.

Tidak hanya urusan pekerjaan, hubungan dengan orang terdekat dan kondisi keuangan juga menjadi perhatian.

Taurus berpeluang menikmati momen yang menyenangkan bersama pasangan maupun keluarga.

Dengan tetap percaya diri dan memanfaatkan kesempatan yang datang, pekan ini dapat diisi dengan berbagai pengalaman yang berkesan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Taurus pada minggu ini 28 September hingga 3 Oktober 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Di tempat kerja, kemampuan dan bakat Taurus berpeluang mendapatkan pengakuan. Tugas yang diberikan juga dapat terasa lebih menyenangkan untuk dijalankan.

Kondisi ini bisa membuat Taurus semakin bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Jangan ragu menunjukkan kemampuan dan mengambil tanggung jawab ketika ada kesempatan.

2. Cinta

Dalam hubungan asmara, Taurus akan menunjukkan kesungguhan kepada pasangan. Komunikasi mengenai rencana penting dalam keluarga juga dapat menjadi bagian dari pekan ini.

Taurus dan pasangan berpeluang membicarakan sebuah acara atau kegiatan yang akan berlangsung di rumah. Keterbukaan dalam berdiskusi dapat membuat hubungan semakin dekat.

3. Keuangan

Arus keuangan Taurus diperkirakan berjalan cukup baik. Ada peluang memperoleh keuntungan dari keputusan yang berkaitan dengan investasi atau aktivitas berisiko.