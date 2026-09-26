Ramalan Zodiak Libra Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin akan mengalami hari yang penuh tantangan dengan berbagai rintangan di bidang profesional. Libra mungkin harus berurusan dengan rekan kerja yang mungkin mencoba menjatuhkan dan menginginkan pujian atas kerja keras libra.

Bersikaplah cerdas, bijaksana, dan jangan biarkan mereka mencuri kredibilitas libra di tempat kerja. Berhati-hatilah terhadap pengaruh negatif di sekitar dan jaga keseimbangan dengan bersikap murah hati serta dermawan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 26 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Izinkan diri sendiri untuk mempertimbangkan apakah seseorang yang baru dikenal cocok untuk zodiak libra. Terkait karir, motivasi rekan kerja untuk memberikan yang terbaik dan segera menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

Sementara itu, tetaplah melakukan diet, olahraga. dan jaga tingkat stres tetap rendah jika menderita tekanan darah tinggi. Pastikan untuk Terkait keuangan, susunlah strategi tentang bagaimana membangun posisi keuangan yang baik.

Cinta Libra

Hari ini, libra mungkin menyadari perasaan romantis kepada seseorang. Libra baru mengenalnya dalam waktu singkat, jadi cobalah untuk tidak terlalu terbawa perasaan.

Namun, luangkan waktu untuk menghargainya dan izinkan diri sendiri untuk mempertimbangkan apakah dia mungkin cocok untuk libra.