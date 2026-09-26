Ramalan Zodiak Pisces 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces perlu melakukan introspeksi diri dan mendorong serta menggali untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. Akhir-akhir ini, Pisces merasa kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Cobalah untuk berhenti sejenak dan merenungkan hal-hal yang membuat bahagia.
Belakangan, Pisces mungkin sengaja menghalangi diri sendiri untuk mencapai kesuksesan dengan terlalu memforsir diri. Tenangkan pikiran dengan berjalan-jalan atau membaca buku.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Sabtu, 26 September 2026.
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Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Pasangan zodiak Pisces akan melakukan sesuatu yang murah hati dan tak terduga secara tiba-tiba. Terkait karir, luangkan waktu untuk memaksimalkan peluang demi mendapatkan klien baru.
Sementara itu, program olahraga baru akan membuat Pisces merasa jauh lebih baik dari biasanya. Terkait keuangan, Pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham.
Cinta Pisces
Pisces sangat sulit ditandingi dalam hal percintaan. Hari ini akan sedikit melunakkan, dimana pasangan Pisces akan tiba-tiba melakukan sesuatu yang murah hati dan tak terduga.
Karir Pisces
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