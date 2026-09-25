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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 26 September 2026 | 05.44 WIB

Jago Melihat Peluang, 4 Shio Ini Disebut Paling Cermat dalam Urusan Keuangan

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang pandai hasilkan uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kemampuan mengelola uang tidak selalu berkaitan dengan seberapa besar penghasilan yang dimiliki seseorang. Cara menyusun anggaran, memilih pengeluaran, menyimpan dana, hingga menentukan investasi juga menjadi bagian penting dalam mengatur keuangan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio dipercaya memiliki kecenderungan yang berbeda, termasuk dalam menghadapi persoalan finansial. Ada shio yang dikenal penuh perhitungan, sementara lainnya dianggap lebih berani membaca peluang dan mengambil keputusan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang dipercaya mempunyai kecerdasan finansial dan kemampuan membaca peluang lebih baik. Mereka digambarkan memiliki pendekatan masing-masing dalam menjaga sekaligus mengembangkan kondisi keuangan.

Berikut empat shio yang dimaksud:

1. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai sosok yang cenderung berhati-hati dalam mengelola keuangan. Mereka tidak mudah tergoda mengambil keputusan secara spontan, terutama jika berkaitan dengan uang dalam jumlah besar.

Pemilik shio ini lebih menyukai proses yang stabil dan bertahap. Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan nilai suatu barang maupun peluang investasi sebelum mengeluarkan uang.

Kecenderungan memilih langkah yang lebih aman membuat Kerbau sering dikaitkan dengan strategi finansial jangka panjang. Keinginan menikmati kehidupan yang nyaman juga dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja keras dan membangun kondisi ekonomi yang lebih mapan.

2. Shio Kelinci

Kelinci digambarkan sebagai pribadi yang teliti ketika berhadapan dengan urusan finansial. Mereka tidak terbiasa mengambil risiko tanpa terlebih dahulu memikirkan kemungkinan yang akan terjadi.

Sebelum membeli sesuatu atau menempatkan uang pada sebuah investasi, pemilik shio ini disebut senang mengumpulkan informasi. Mereka dapat membandingkan sejumlah pilihan untuk menemukan keputusan yang menurut mereka paling masuk akal.

Selain berhati-hati dalam mengeluarkan uang, Kelinci juga dipercaya memiliki perhatian terhadap penghematan. Mereka cenderung mencari berbagai cara untuk mengatur pengeluaran sekaligus meningkatkan sumber pemasukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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