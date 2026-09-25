Ramalan 6 Zodiak yang Terima Rezeki Bertubi-Tubi Besok Sabtu, 26 September 2026

Ilustrasi Terima Rezeki Bertubi-Tubi (freepik)
Mulai dari kondisi finansial, pekerjaan, hubungan rumah tangga, hingga keberanian dalam menghadapi persoalan yang sebelumnya terasa berat.
Zodiak apa saja yang disebut memiliki peruntungan positif pada 26 September 2026?
Simak penjelasan rincinya sebagaimana yang dilansir dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Jumat (25/09).
1. Capricorn
Capricorn menjadi salah satu zodiak yang mendapat perhatian pada 26 September 2026.
Dalam pembacaan tarot, kartu Five of Swords menunjukkan adanya persoalan yang berulang dan perlu dihadapi dengan lebih hati-hati.
Situasi tersebut dapat menjadi pengingat agar Capricorn tidak terus mengambil langkah yang sama ketika menghadapi masalah serupa.
Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi keputusan maupun tindakan sebelumnya.
Alih-alih terburu-buru menghadapi persoalan, Capricorn disarankan lebih teliti dalam melihat situasi.
Kesalahan yang pernah terjadi dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak kembali terulang.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, aspek rezeki Capricorn justru digambarkan masih berada dalam kondisi yang cukup baik.
Artinya, persoalan yang sedang dihadapi tidak serta-merta menggambarkan kondisi finansial secara keseluruhan.
Bagi Capricorn, 26 September 2026 dapat menjadi waktu untuk menjaga kewaspadaan sekaligus mensyukuri peluang baik yang masih hadir.
2. Sagitarius
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