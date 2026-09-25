Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Pisces membawa dorongan bagi Aquarius untuk tetap menemukan hal-hal positif, bahkan ketika situasi yang dihadapi terasa cukup berat. Menjaga suasana hati tetap baik dapat membantu Anda melewati berbagai tantangan dengan lebih tenang.

Aktivitas fisik seperti latihan kekuatan, yoga, atau Pilates juga dapat menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu mengelola stres. Di sisi lain, kabar yang selama ini Anda nantikan kemungkinan segera datang.

Dalam urusan asmara, komunikasi terbuka menjadi hal penting, terutama jika sedang muncul ketegangan dengan pasangan. Jangan membiarkan masalah terus menumpuk tanpa penyelesaian.

Di tempat kerja, usaha dan kerja keras Aquarius berpotensi memberikan hasil yang menggembirakan.

Selain menyelesaikan tanggung jawab, Anda juga mungkin mendapat kesempatan berkumpul dan menikmati suasana menyenangkan bersama teman.

Mari simak ramalan selengkapnya untuk zodiak Aquarius di hari Sabtu, 26 September 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Aquarius

Jika hubungan asmara sedang diwarnai rasa cemburu atau ketegangan, ini menjadi waktu yang tepat untuk membicarakannya secara terbuka. Menyimpan masalah terlalu lama justru dapat membuat persoalan menjadi semakin rumit.

Bagi Aquarius yang telah memiliki pasangan, perbedaan pendapat mungkin muncul hanya karena persoalan kecil. Meski demikian, jangan sampai hal sepele berkembang menjadi konflik yang menciptakan jarak dalam hubungan.

Cobalah mendengarkan sudut pandang pasangan dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Komunikasi yang jujur dapat membantu menjaga kedekatan sekaligus mencegah kesalahpahaman.

Keuangan Aquarius

Sebuah pertemuan atau kesempatan yang tidak direncanakan dapat membawa peluang finansial bagi Aquarius. Pada awalnya, tawaran atau perubahan yang muncul mungkin belum terlihat jelas manfaatnya.

Karena itu, jangan terburu-buru menolak sesuatu hanya karena berbeda dari rencana sebelumnya. Perhatikan lebih dahulu detail dan potensi yang ditawarkan.