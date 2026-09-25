Ramalan Zodiak Virgo Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini mengingatkan pentingnya memberikan waktu kepada diri sendiri untuk memulihkan luka emosional dari masa lalu.

Tidak perlu terburu-buru melewati proses tersebut karena pengalaman yang telah dilalui justru dapat membuat Virgo menjadi pribadi yang lebih kuat.

Kondisi tubuh juga perlu mendapatkan perhatian. Jadikan kesehatan sebagai salah satu prioritas dan dengarkan kebutuhan tubuh ketika mulai merasa lelah.

Dalam hubungan asmara, transit Bulan melalui Pisces dapat memunculkan rasa tidak aman. Karena itu, hindari mengambil keputusan besar ketika emosi sedang tidak stabil.

Di tempat kerja, Virgo sebaiknya tetap berpegang pada prioritas dan tidak membiarkan gangguan mengalihkan fokus.

Untuk menjaga suasana hati, meluangkan waktu bersama teman juga dapat menjadi pilihan. Pertemuan sederhana dengan orang-orang terdekat bisa membantu Virgo bersantai sekaligus mendapatkan energi positif.

Mari simak ramalan lengkap Virgo seputar cinta, keuangan, karier, dan kesehatan seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Virgo

Pengaruh Bulan dapat membuat Virgo merasa lebih ragu terhadap hubungan yang sedang dijalani. Perasaan tidak aman mungkin muncul, terutama ketika Virgo mulai mempertanyakan posisi atau nilai diri sendiri dalam hubungan.

Gunakan kesempatan ini untuk melakukan refleksi. Tanyakan kepada diri sendiri apakah selama ini Anda terlalu sering berkompromi hanya demi mempertahankan hubungan.

Kebutuhan dan perasaan Virgo juga memiliki arti penting. Jangan terus-menerus mengesampingkan keinginan pribadi demi memenuhi harapan orang lain.

Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan, sehingga kedua pihak memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan masing-masing.

Keuangan Virgo