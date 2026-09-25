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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 00.30 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu 26 September 2026: Kepercayaan Diri Membuka Jalan Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok Sabtu, 26 September 2026, membawa suasana yang cukup positif setelah beberapa peluang yang muncul belakangan mulai meningkatkan rasa percaya diri.

Capricorn disarankan untuk tetap melanjutkan langkah yang selama ini sudah dibangun dan tidak mudah mengubah arah hanya karena muncul keraguan sesaat.

Meski demikian, kesibukan mengejar target sebaiknya tetap diimbangi dengan waktu untuk beristirahat dan memberikan perhatian kepada diri sendiri.

Perubahan positif juga berpotensi hadir ketika Capricorn mulai berani keluar dari kebiasaan lama dan melihat sebuah persoalan dengan cara yang lebih terbuka.

Dalam urusan asmara, seseorang tampaknya memberikan perhatian khusus kepada Capricorn sehingga muncul kesempatan untuk membawa hubungan tersebut ke tahap yang lebih dekat.

Namun, Capricorn tetap memiliki kendali penuh untuk menentukan apakah hubungan itu memang layak dikembangkan lebih jauh.

Di bidang keuangan, hasil yang diharapkan mungkin tidak langsung datang sesuai rencana sehingga kesabaran dan langkah kecil yang konsisten masih diperlukan.

Sementara dalam karier, kemampuan berpikir kreatif dapat membantu Capricorn menemukan solusi untuk persoalan pekerjaan yang cukup sulit.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Sabtu, 26 September 2026.

Asmara Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn besok membawa sebuah kesempatan menarik karena seseorang tampaknya mulai menunjukkan ketertarikan yang cukup jelas.

Perhatian tersebut bisa membuat Capricorn merasa dihargai sekaligus penasaran mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang tersebut.

Bagi Capricorn yang masih lajang, situasi ini dapat menjadi awal dari kedekatan baru yang muncul tanpa terlalu banyak direncanakan.

Meski begitu, Capricorn tidak perlu merasa harus segera menentukan arah hubungan hanya karena mendapatkan perhatian.

Ketertarikan merupakan langkah awal, sedangkan kecocokan membutuhkan proses yang lebih panjang untuk benar-benar terlihat.

Cobalah menikmati percakapan dan pertemuan yang terjadi tanpa memberikan tekanan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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