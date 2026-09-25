Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 26 September 2026: Tenangkan Pikiran Sebelum Menentukan Langkah

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Besok, Leo disarankan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika pikiran sedang dipenuhi keraguan atau perasaan yang kurang tenang.
Ada beberapa hal yang mungkin membuat Leo merasa tidak yakin dengan pilihan yang sedang dihadapi, sehingga memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berpikir dapat membantu melihat persoalan dengan lebih jernih.
Sabtu, 26 September 2026 juga membawa perhatian pada kesehatan, hubungan asmara, pekerjaan, dan keinginan untuk keluar sejenak dari rutinitas.
Dalam asmara, keterbukaan menjadi hal yang penting agar perasaan yang selama ini dipendam tidak berubah menjadi kesalahpahaman.
Sementara dalam pekerjaan, Leo perlu mempertahankan usaha secara konsisten karena hasil dari kerja keras tidak selalu datang dalam waktu singkat.
Keinginan untuk melakukan perjalanan atau mengunjungi tempat baru juga dapat muncul, terutama jika Leo sudah cukup lama menjalani rutinitas yang sama.
Asmara Leo
Urusan asmara Leo besok meminta lebih banyak keterbukaan dalam menyampaikan perasaan.
Pengaruh Bulan di Pisces dapat membuat emosi menjadi lebih sensitif, sehingga sesuatu yang sebenarnya sederhana bisa terasa lebih berat jika hanya disimpan sendiri.
Jika ada hal yang mengganggu pikiran dalam hubungan, Leo sebaiknya membicarakannya dengan pasangan daripada membiarkan dugaan berkembang menjadi kesalahpahaman.
Percakapan yang jujur dapat membantu kedua pihak memahami apa yang sebenarnya sedang dirasakan.
Leo tidak harus selalu terlihat kuat di hadapan pasangan, terutama ketika ada sesuatu yang membuat hati merasa tidak nyaman.
Mengungkapkan perasaan bukan berarti menunjukkan kelemahan, tetapi dapat menjadi cara untuk membangun kedekatan yang lebih sehat.
Bagi Leo yang masih lajang, ketertarikan terhadap seseorang mungkin terasa semakin kuat.
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Jawa Pos
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