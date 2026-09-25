Rumor Kencan Jisoo dan Seo Kang Jun Mencuat, Berawal dari Unggahan Fans

jisoo dan seo kang jun (x @your_favored)
JawaPos.com – Rumor hubungan antara Jisoo BLACKPINK dan Seo Kang Jun tengah ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut laporan ZAPZEE, spekulasi tersebut bermula dari unggahan seorang penggemar di X yang menyoroti sejumlah hal yang dianggap memiliki keterkaitan antara kedua bintang tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan foto Instagram yang serupa serta cincin yang dikenakan keduanya.
Penggemar tersebut mengklaim Seo Kang Jun yang disebut jarang memakai cincin terlihat mengenakan aksesori di jari manis yang dianggap mirip dengan milik Jisoo.
Namun, hal-hal tersebut sejauh ini merupakan pengamatan dan interpretasi penggemar, bukan bukti hubungan romantis.
Kehadiran Seo Kang Jun di salah satu konser BLACKPINK juga ikut disorot. Menurut unggahan yang viral tersebut, sang aktor disebut jarang menghadiri konser atau premiere rekan sesama artis sehingga kedatangannya untuk memberikan dukungan kepada Jisoo dianggap menarik perhatian.
Unggahan itu kemudian memperoleh lebih dari satu juta tayangan di X dan memicu beragam reaksi dari penggemar.
Kedekatan keduanya juga tidak lepas dari proyek akting mereka. Jisoo dan Seo Kang Jun sama-sama membintangi drama Netflix “Boyfriend on Demand”, sehingga interaksi serta chemistry keduanya di layar membuat sebagian penggemar ikut memasangkan mereka di kehidupan nyata.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022