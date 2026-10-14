Akankah Seo Kang Jun Bergabung dengan Lee Byung Hun, Go Youn Jung dalam Film Aksi Sejarah ‘Nambeol’?

Pemeran Film ‘Nambeol’. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Namanya naik setelah membintangi A Love Than Yours, aktor Korea Seo Kang Jun sedang dalam pembicaraan untuk kembali tampil di layar lebar
Dikutip dari Soompi, Rabu (14/10), perwakilan dari perusahaan produksi Hive Media Corp menyampaikan, "Seo Kang Jun sedang dalam pembicaraan untuk tampil dalam Nambeol.”
Nambeol adalah film aksi bela diri yang intens dan keras, mengisahkan perjalanan sembilan pendekar dengan beragam kemampuan.
Mereka menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang.
Pemimpin para pendekar akan diperankan Lee Byung Hun sebagai Im Eok, serta Go Youn Jung memerankan Ae Ryeong, sosok wanita yang mandiri dan berpendirian kuat.
Di sisi lain, ada aktor Lee Do Hyun akan memerankan Bo Gyeong, pendekar yang memimpin ekspedisi penumpasan tersebut.
Makin seru, film ini dibintangi WOODZ (Cho Seung Youn) akan berperan sebagai Cheot Nom, seorang pemanah ulung yang terkenal dengan kemampuan membidiknya yang luar biasa.
Park Hae Joon akan berperan sebagai Miyoshi, pemimpin kelompok bajak laut Jepang yang bermarkas di Pulau Tsushima.
Lee Kwang Soo akan memerankan Hwa Bong, seorang ahli bahan peledak dalam unit ekspedisi tersebut yang sangat mahir menangani senjata bubuk mesiu.
Lee Sang Yi masih membicarakan tentang bergabungnya di film ini, di sisi lain, Seo Kang Jun terakhir mengerjakan film A Year-End Medley pada tahun 2021.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022