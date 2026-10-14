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Aulia Ramadhani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 12.25 WIB

Akankah Seo Kang Jun Bergabung dengan Lee Byung Hun, Go Youn Jung dalam Film Aksi Sejarah ‘Nambeol’?

Pemeran Film ‘Nambeol’. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Film ‘Nambeol’. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Namanya naik setelah membintangi A Love Than Yours, aktor Korea Seo Kang Jun sedang dalam pembicaraan untuk kembali tampil di layar lebar

Dikutip dari Soompi, Rabu (14/10), perwakilan dari perusahaan produksi Hive Media Corp menyampaikan, "Seo Kang Jun sedang dalam pembicaraan untuk tampil dalam Nambeol.”

Nambeol adalah film aksi bela diri yang intens dan keras, mengisahkan perjalanan sembilan pendekar dengan beragam kemampuan.

Mereka menuju Pulau Tsushima untuk menyelamatkan para tawanan yang diculik oleh bajak laut Jepang.

Pemimpin para pendekar akan diperankan Lee Byung Hun sebagai Im Eok, serta Go Youn Jung memerankan Ae Ryeong, sosok wanita yang mandiri dan berpendirian kuat.

Di sisi lain, ada aktor Lee Do Hyun akan memerankan Bo Gyeong, pendekar yang memimpin ekspedisi penumpasan tersebut.

Makin seru, film ini dibintangi WOODZ (Cho Seung Youn) akan berperan sebagai Cheot Nom, seorang pemanah ulung yang terkenal dengan kemampuan membidiknya yang luar biasa.

Park Hae Joon akan berperan sebagai Miyoshi, pemimpin kelompok bajak laut Jepang yang bermarkas di Pulau Tsushima.

Lee Kwang Soo akan memerankan Hwa Bong, seorang ahli bahan peledak dalam unit ekspedisi tersebut yang sangat mahir menangani senjata bubuk mesiu.

Lee Sang Yi masih membicarakan tentang bergabungnya di film ini, di sisi lain, Seo Kang Jun  terakhir mengerjakan film A Year-End Medley pada tahun 2021.

Editor: Hanny Suwindari
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