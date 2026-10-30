10 Drama Korea Seo Kang Jun yang Wajib Masuk Watchlist

JawaPos.com - Seo Kang Jun jadi sorotan berkat perannya dalam drama romantis A Love Other Than Yours. Aktor yang dikenal dengan visual menawan dan kemampuan aktingnya ini telah menjajal berbagai genre, mulai dari komedi romantis hingga thriller kriminal dan fiksi ilmiah.

Dilansir dari allkpop, ada sejumlah drama Seo Kang Jun yang bisa menjadi pilihan bagi penonton yang ingin melihat sisi lain dari kemampuan aktingnya.

1. Undercover High School

Dalam Undercover High School, Seo Kang Jun berperan sebagai Jung Hae Seong, agen National Intelligence Service (NIS) yang menjalankan misi penyamaran di sebuah sekolah menengah.

Ia ditugaskan mencari emas milik Raja Gojong yang hilang sambil menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai siswa. Drama ini memadukan aksi, komedi, dan romansa dalam cerita penyelidikan yang penuh kejutan.

2. Are You Human?

Drama fiksi ilmiah ini menampilkan Seo Kang Jun dalam dua peran, yakni Nam Shin dan Nam Shin III. Ceritanya mengikuti seorang pewaris kaya yang mengalami koma, sehingga ibunya menghadirkan robot humanoid yang menyerupainya untuk melindungi posisinya.

Peran ganda tersebut memberi kesempatan bagi Seo Kang Jun untuk memperlihatkan perbedaan karakter manusia dan robot dalam kisah yang memadukan teknologi, identitas, serta romansa.

3. When the Weather Is Fine