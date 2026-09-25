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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 13.00 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Scorpio Jumat, 25 September 2026: Jangan Terburu-buru Memulai Hubungan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Scorpio pada Jumat, 25 September 2026 mengingatkan pentingnya memberikan waktu yang cukup sebelum membawa sebuah kedekatan ke arah yang lebih serius.

Ketertarikan kepada seseorang memang dapat membuat Scorpio ingin segera mengetahui ke mana hubungan tersebut akan berjalan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Scorpio pada Jumat, 25 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Namun, keinginan untuk segera memiliki pasangan sebaiknya tidak membuat Scorpio mengabaikan proses mengenal seseorang secara lebih mendalam.

Hubungan yang dimulai dengan cepat belum tentu memiliki dasar yang cukup kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.

Bagi Scorpio yang masih sendiri, pengalaman dari hubungan sebelumnya dapat digunakan untuk memahami kembali kebutuhan dan harapan dalam kehidupan asmara.

Jangan hanya terpaku pada penampilan atau kesan pertama ketika mengenal seseorang.

Perhatikan bagaimana orang tersebut berkomunikasi, memperlakukan orang di sekitarnya, serta menghargai batasan yang dimiliki Scorpio.

Editor: Novia Tri Astuti
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