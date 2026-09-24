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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 05.05 WIB

Ramalan Zodiak 25 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, & Kesehatan Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bagi Virgo, tinjau kembali tujuan keuangan jangka panjang, bersikap realistis memastikan stabilitas di kemudian hari.

Sedangkan Libra pertimbangkan menyisihkan dana untuk rencana masa depan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak terkait cinta, karier, keuangan, dan kesehatan pada Jumat 25 September 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Besok hari yang memesona untuk percintaan, baik yang sudah berpasangan maupun lajang.

Peluang kepemimpinan berlimpah dalam karier, jadi bicaralah dengan percaya diri dan biarkan visi Anda bersinar.

Tinjau anggaran, Anda mungkin menemukan cara cerdas untuk memaksimalkan sumber daya.

Nikmati gerakan yang menyenangkan atau kegiatan kreatif untuk tetap bersemangat.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Hanny Suwindari
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