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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 25 September 2026 | 01.41 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Kamis, 24 September 2026: Perbaiki Kualitas Tidur dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Kamis, 24 September 2026 berkaitan erat dengan bagaimana tubuh mendapatkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan tenaga.

Kondisi tubuh yang terasa baik belum tentu menunjukkan bahwa kebutuhan tidur sudah terpenuhi dengan optimal.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Leo pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Leo sebaiknya tidak terus mengurangi waktu tidur hanya demi menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi berbagai agenda.

Istirahat yang cukup dapat membantu menjaga fokus, kestabilan suasana hati, serta kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berikutnya.

Jika akhir-akhir ini tidur terasa kurang nyaman, Leo dapat mulai mengurangi penggunaan ponsel atau perangkat elektronik menjelang waktu tidur.

Lingkungan kamar yang tenang dan nyaman juga dapat membantu tubuh lebih mudah memasuki waktu istirahat.

Usahakan pula untuk tidak membawa terlalu banyak persoalan pekerjaan ketika sudah memasuki waktu pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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