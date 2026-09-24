Ramalan Keuangan Zodiak Leo Kamis, 24 September 2026: Kendalikan Pengeluaran untuk Hiburan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Keuangan Leo pada Kamis, 24 September 2026 perlu diperhatikan ketika keinginan untuk bepergian atau menikmati hiburan mulai muncul.
Berbagai kegiatan tersebut memang dapat memberikan pengalaman menyenangkan, tetapi kondisi finansial tetap perlu menjadi pertimbangan sebelum membuat keputusan.
Jika memiliki rencana perjalanan, Leo sebaiknya menghitung kebutuhan biaya sejak awal agar pengeluaran tidak melebihi kemampuan.
Perhitungkan ongkos perjalanan, tempat menginap, makanan, serta berbagai kebutuhan tambahan yang mungkin muncul selama berada di luar rumah.
Jangan sampai keinginan untuk bersenang-senang membuat anggaran untuk kebutuhan utama justru ikut terpakai.
Kondisi fisik juga dapat menjadi pertimbangan sebelum mengeluarkan uang untuk perjalanan.
Jika tubuh sedang membutuhkan waktu pemulihan, Leo tidak harus memaksakan rencana hanya karena semuanya sudah dipersiapkan.
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