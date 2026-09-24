Ramalan Keuangan Zodiak Cancer Kamis, 24 September 2026: Bijak Mengatur Dana Perjalanan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)
JawaPos.com - Keuangan Cancer pada Kamis, 24 September 2026 perlu dikelola dengan lebih cermat, terutama ketika muncul keinginan untuk bepergian secara mendadak.
Rencana perjalanan memang bisa menjadi cara menyegarkan pikiran setelah menjalani berbagai kesibukan, tetapi keputusan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dompet.
Sebelum menentukan tujuan, Cancer sebaiknya membuat perkiraan biaya secara menyeluruh agar perjalanan tidak mengganggu kebutuhan lainnya.
Hitung pengeluaran untuk transportasi, tempat menginap, makanan, hingga biaya tambahan yang mungkin muncul selama perjalanan.
Jangan hanya terpaku pada harga tiket atau penginapan karena kebutuhan kecil yang muncul di perjalanan juga dapat membuat pengeluaran bertambah.
Rencana yang dibuat secara spontan sebaiknya tidak menggunakan uang yang sebenarnya sudah dialokasikan untuk kebutuhan pokok.
Pastikan tagihan, kebutuhan harian, tabungan, dan dana cadangan tetap mendapatkan prioritas sebelum uang digunakan untuk bersenang-senang.
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