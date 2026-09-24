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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 22.12 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Kamis, 24 September 2026: Nikmati Momen Bersama Pasangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Kamis, 24 September 2026 berpotensi menghadirkan suasana yang lebih hangat melalui kebersamaan dan perhatian kepada orang yang dicintai.

Momen sederhana yang dijalani dengan tulus dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan tanpa harus menunggu adanya acara istimewa.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, waktu luang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas ringan bersama.

Mengobrol santai, menikmati makanan kesukaan, atau sekadar menghabiskan waktu tanpa gangguan dapat membantu menciptakan kembali rasa dekat yang mungkin sempat berkurang karena kesibukan.

Leo tidak perlu selalu merencanakan sesuatu yang besar untuk membuat pasangan bahagia.

Perhatian kecil dan komunikasi yang dilakukan dengan tulus sering kali justru membuat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai.

Leo juga perlu menjaga sikap ketika suasana hati sedang berubah-ubah.

Editor: Novia Tri Astuti
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