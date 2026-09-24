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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 24 September 2026 | 21.37 WIB

5 Zodiak Morning Person, Paling Semangat Memulai Aktivitas Sejak Pagi Hari

Ilustrasi morning person. (Magnific) - Image

Ilustrasi morning person. (Magnific)

JawaPos.com - Sebagian zodiak adalah tipe orang yang aktif dan cenderung memiliki energi tinggi pada pagi hari.

Morning person layak menjadi julukan bagi orang-orang ini. Mereka terbiasa bangun lebih awal secara konsisten dan melakukan berbagai aktivitas sejak pagi untuk memulai hari.

Berdasarkan informasi dari laman thoughtcatalog. Yang dikutip pada (24/9) lima zodiak ini selalu bangun pagi setiap hari. 

Aries merupakan zodiak yang sangat kompetitif dan ingin menjadi yang terdepan dalam berbagai hal. Aries juga memiliki energi yang besar. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan hal kecil menghalangi mereka untuk mencapai tujuan yang ingin mereka lakukan. Mereka bahkan rela mengorbankan waktu tidur jika hal tersebut membuat mereka memiliki lebih banyak waktu.

Gemini memiliki energi yang besar dan beragam minat sehingga seolah tidak pernah memiliki cukup waktu dalam sehari. Gemini akan bangun lebih awal supaya dapat memasukkan sebanyak mungkin aktivitas ke dalam jadwal mereka, bahkan saat sebenarnya sedang tidak ingin melakukannya.

Leo adalah sosok yang ceria dan penuh energi. Mereka senang memiliki banyak waktu untuk beraktivitas di luar ruangan, meskipun harus bangun lebih awal. Sebagai sosok yang selalu optimis, leo juga cenderung tidak banyak mengeluh saat harus memasang alarm lebih awal.

Virgo menyukai rutinitas yang terstruktur. Kombinasi astrologi tersebut dianggap menjelaskan mengapa virgo menyukai rutinitas dan struktur. Virgo sebenarnya juga dapat menjalani jadwal kerja malam, tapi mereka cenderung tradisional dan lebih menyukai kerja biasa.

Capricorn memahami prinsip bahwa orang yang bangun lebih awal memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Mereka selalu memulai hari lebih awal. Capricorn berusaha memanfaatkan waktu saat masih terjaga untuk mencapai tujuan.

Editor: Novia Tri Astuti
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