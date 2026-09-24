Ramalan Zodiak Capricorn 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin sedang meredakan serangkaian frustrasi dan kesulitan baru-baru ini. Jangan terlalu memusingkan diri dan luangkan waktu untuk bersantai. Hambatan akan teratasi dalam jangka panjang, jadi jangan terlalu memforsir diri.

Jika kesulitan mengendalikan agresi, cobalah mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah demi keuntungan bersama. Luangkan waktu khusus bersama teman dan keluarga untuk meredakan ketegangan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Kamis, 24 September 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Kemungkinan besar, zodiak capricorn akan berhasil membujuk orang tua tentang pernikahan dengan pasangan. Terkait karir, bangun tim jika membutuhkan dukungan dan meminta masukan atau ide dari mereka.

Sementara itu, lakukan beberapa latihan ringan atau yoga untuk meredakan rasa sakit pada punggung. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengarahkan kembali investasi serta mempertimbangkan untuk melakukan donasi.

Cinta Capricorn

Jika sedang berusaha meyakinkan orang tua tentang pernikahan, kemungkinan besar capricorn akan berhasil membujuk mereka.

Jangan terlalu menekan, karena mereka mungkin akan menentang pernikahan tersebut. Jika bersikap lembut dan jujur, kemungkinan besar mereka akan menyetujui pernikahan capricorn dan pasangan.