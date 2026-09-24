Ramalan Zodiak Taurus 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific)
JawaPos.com – Tunjukkan pesona terbaikmu malam ini, zodiak taurus. Kemungkinan, taurus akan berbicara dengan seseorang yang dapat membantu hidupmu. Intuisimu kuat, jadi taurus mungkin tahu siapa orang ini begitu percakapan dimulai.
Jika kecocokannya bagus, hal itu akan lebih baik lagi. Baik orang ini memengaruhi hidupmu dalam kapasitas romantis atau bisnis, taurus akan mengingat hari ini sebagai saat hidupmu berubah menjadi lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 24 September 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Jika sedang beristirahat dari urusan percintaan, zodiak taurus bisa mengajak teman untuk menonton film atau makan malam bersama. Terkait karir, taurus perlu waspada pada lawan yang sedang berusaha mendiskreditkanmu.
Sementara itu, kesehatan taurus akan meningkat saat menerima kabar baik dari orang-orang terdekat. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi.
Cinta Taurus
Planet-planet membuat taurus ingin bersantai hari ini. Cobalah mengajak beberapa teman untuk pergi menonton film atau makan malam. Aktivitas-aktivitas ini akan membawa kegembiraan. Beristirahatlah dari urusan percintaan.
Karir Taurus
Waspadalah karena lawan sedang berusaha mendiskreditkanmu. Para pesaing semakin mendekat dan taurus perlu menghadapi mereka sesegera mungkin.
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