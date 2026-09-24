Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 24 September 2026 | 19.50 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, lembaran baru akan membawa serta kesempatan bagi zodiak virgo untuk memulai sesuatu yang baru. Virgo merasa bersemangat dan optimis tentang masa depan. Virgo memiliki tujuan yang jelas dan pikiran yang tajam. 

Namun, berhati-hatilah agar fantasimu tidak melayang. Fokuskan pandangan pada tujuan yang dapat dicapai, daripada membuang waktu dan energi untuk mengejar mimpi yang tidak nyata.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 24 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Tahap diskusi zodiak virgo dan pasangan mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan sesuai harapan. Mengenai karir, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan dari seseorang mungkin mencoba menjatuhkanmu. 

Sementara itu, beristirahatlah untuk mengurangi ketegangan pada otot dan merasakan peningkatan mobilitas. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.

Cinta Virgo

Tahap diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan sesuai harapan virgo. Virgo tidak akan menghadapi hambatan besar dan dapat mengharapkan hasil baik dari yang telah diupayakan. Virgo bahkan bisa menetapkan tanggal pernikahan pada hari ini.

Karir Virgo

Seseorang mungkin mencoba menjatuhkanmu. Jadi, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan. Jauhkan diri sendiri sepenuhnya dari gosip di tempat kerja. Apa pun masalah yang sedang terjadi di kantor, jangan ikut terlibat. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 24 September 2026 | 20.11 WIB

Ramalan Zodiak Libra 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 24 September 2026 | 20.09 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Kamis, 24 September 2026 | 20.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore