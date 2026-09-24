Ramalan Zodiak Virgo 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Hari ini, lembaran baru akan membawa serta kesempatan bagi zodiak virgo untuk memulai sesuatu yang baru. Virgo merasa bersemangat dan optimis tentang masa depan. Virgo memiliki tujuan yang jelas dan pikiran yang tajam.
Namun, berhati-hatilah agar fantasimu tidak melayang. Fokuskan pandangan pada tujuan yang dapat dicapai, daripada membuang waktu dan energi untuk mengejar mimpi yang tidak nyata.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 24 September 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Virgo (23 Agustus – 22 September)
Tahap diskusi zodiak virgo dan pasangan mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan sesuai harapan. Mengenai karir, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan dari seseorang mungkin mencoba menjatuhkanmu.
Sementara itu, beristirahatlah untuk mengurangi ketegangan pada otot dan merasakan peningkatan mobilitas. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.
Cinta Virgo
Tahap diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan sesuai harapan virgo. Virgo tidak akan menghadapi hambatan besar dan dapat mengharapkan hasil baik dari yang telah diupayakan. Virgo bahkan bisa menetapkan tanggal pernikahan pada hari ini.
Karir Virgo
Seseorang mungkin mencoba menjatuhkanmu. Jadi, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan. Jauhkan diri sendiri sepenuhnya dari gosip di tempat kerja. Apa pun masalah yang sedang terjadi di kantor, jangan ikut terlibat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan
Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022