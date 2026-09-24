Ramalan Zodiak Virgo 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, lembaran baru akan membawa serta kesempatan bagi zodiak virgo untuk memulai sesuatu yang baru. Virgo merasa bersemangat dan optimis tentang masa depan. Virgo memiliki tujuan yang jelas dan pikiran yang tajam.

Namun, berhati-hatilah agar fantasimu tidak melayang. Fokuskan pandangan pada tujuan yang dapat dicapai, daripada membuang waktu dan energi untuk mengejar mimpi yang tidak nyata.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 24 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Tahap diskusi zodiak virgo dan pasangan mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan sesuai harapan. Mengenai karir, gunakan kekuatan batinmu untuk menahan tekanan dari seseorang mungkin mencoba menjatuhkanmu.

Sementara itu, beristirahatlah untuk mengurangi ketegangan pada otot dan merasakan peningkatan mobilitas. Terkait keuangan, amati pasar saham dan jangan membuat keputusan yang terburu-buru saat ingin melakukan investasi.

Cinta Virgo

Tahap diskusi mengenai pernikahan akan berjalan lancar dan sesuai harapan virgo. Virgo tidak akan menghadapi hambatan besar dan dapat mengharapkan hasil baik dari yang telah diupayakan. Virgo bahkan bisa menetapkan tanggal pernikahan pada hari ini.

Karir Virgo