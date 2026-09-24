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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 24 September 2026 | 19.48 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Sepertinya tidak ada yang salah bagi para profesional yang bekerja. Zodiak gemini tampaknya unggul dalam proyek apa pun yang dikerjakan. 

Teruslah melakukan hal-hal seperti yang selalu dilakukan, tanpa membiarkan egomu menghalangi. Hal ini akan memastikan popularitas dan rasa hormat gemini di masa depan. Namun, gemini juga harus menemukan keseimbangan.

Pikirkan lagi jika zodiak cancer percaya bahwa telah mapan di satu bidang kehidupan. Cancer mungkin akan merasakan emosi yang cukup mengganggu. 

Cobalah mengharapkan beberapa perubahan dalam hidup dan jangan khawatir karena perubahan ini akan bermanfaat. Cancer harus tetap membuka mata dan telinga untuk beberapa prospek yang menguntungkan yang mungkin datang. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 24 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini akan mampu menarik perhatian seseorang tanpa disadari, berkat pesona yang dimiliki. Terkait karir, berhati-hatilah karena kesuksesan seringkali menimbulkan rasa iri bagi orang-orang di sekitarmu.

Sementara itu, cobalah mencari pengobatan alternatif untuk mengatasi penyakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.

Cinta Gemini

Pesona gemini tampaknya memengaruhi orang di sekitar secara positif, dan gemini mampu menarik perhatian seseorang tanpa menyadarinya. Nikmati hari yang menyenangkan dan baik untuk hubungan asmaramu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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