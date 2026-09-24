Ramalan Zodiak Gemini 24 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)
JawaPos.com - Zodiak gemini memiliki sifat introspektif. Selama beberapa minggu terakhir, gemini mungkin telah merenungkan dan menilai apa yang berhasil dan tidak dalam hidup. Kemungkinan besar, gemini siap untuk melakukan perubahan besar.
Hubungan gemini dengan orang lain mungkin sedang stagnan atau membutuhkan perombakan pada karir secara total. Ikuti insting saat merencanakan bagaimana cara mengembangkan dan bertumbuh dari sini. Gemini adalah pemandu terbaik bagi diri sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 24 September 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini akan mampu menarik perhatian seseorang tanpa disadari, berkat pesona yang dimiliki. Terkait karir, berhati-hatilah karena kesuksesan seringkali menimbulkan rasa iri bagi orang-orang di sekitarmu.
Sementara itu, cobalah mencari pengobatan alternatif untuk mengatasi penyakit yang sedang diderita. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.
Cinta Gemini
Pesona gemini tampaknya memengaruhi orang di sekitar secara positif, dan gemini mampu menarik perhatian seseorang tanpa menyadarinya. Nikmati hari yang menyenangkan dan baik untuk hubungan asmaramu.
Karir Gemini
Kesuksesan seringkali menimbulkan rasa iri bagi orang di sekitarmu. Belajarlah untuk menerimanya dengan tenang, karena orang yang iri biasanya akan menderita akibat emosi negatifnya sendiri. Cobalah untuk memenangkan hati mereka dengan karisma dan pesonamu.
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