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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 24 September 2026 | 23.35 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Jumat 25 September 2026: Sabar Membawa Hasil

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/hannazasimova)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Jumat 25 September 2026, membawa pesan agar Leo lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi dan tidak merasa harus menceritakan semua hal kepada orang lain.

Pengaruh Bulan di Aquarius membuat Leo perlu lebih selektif dalam berkomunikasi, terutama ketika menyangkut persoalan pribadi yang sebenarnya tidak perlu diketahui banyak orang.

Di sisi lain, keberuntungan cukup mendukung langkah Leo sehingga berbagai peluang dapat muncul ketika berani keluar dari rutinitas yang selama ini dijalani.

Dalam urusan asmara, Leo perlu menggunakan pertimbangan yang lebih matang dan tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan ketertarikan sesaat.

Sementara dalam pekerjaan, kesabaran menjadi kunci karena hasil dari usaha yang dilakukan mungkin membutuhkan waktu sebelum benar-benar terlihat.

Kondisi kesehatan juga perlu mendapat perhatian karena tubuh dapat memberikan tanda ketika membutuhkan istirahat atau perubahan kebiasaan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Jumat, 25 September 2026.

Asmara Leo

Ramalan asmara Leo besok mengingatkan agar keputusan mengenai hubungan tidak hanya didasarkan pada rasa tertarik atau emosi yang muncul secara spontan.

Editor: Novia Tri Astuti
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