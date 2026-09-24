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Leni Setya Wati
Kamis, 24 September 2026 | 19.17 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Hari Jumat, 25 September 2026: Perubahan Besar dan Peluang Baru Mulai Terlihat

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini mendorong Anda untuk lebih berani menyampaikan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran.

Tidak perlu selalu memendam pendapat, selama Anda menyampaikannya dengan cara yang tepat dan tetap menghargai orang lain.

Di tengah berbagai tanggung jawab, jangan sampai kebutuhan orang lain membuat Anda melupakan kesehatan sendiri. Percayalah pada kemampuan yang dimiliki dan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang.

Perubahan besar yang berkaitan dengan rumah, keluarga, atau hubungan pribadi mungkin mulai muncul. Sementara di tempat kerja, Virgo disarankan untuk berani mempertahankan pendapat.

Menyampaikan gagasan dengan percaya diri dapat membantu membangun rasa hormat sekaligus membuka peluang finansial.

Peluang yang berkaitan dengan luar negeri atau sebuah negara tertentu juga mungkin hadir. Karena itu, tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang datang.

Cinta Virgo

Pengaruh Venus membuat kehidupan asmara Virgo terasa lebih hangat dan romantis. Bagi yang sudah memiliki pasangan, Anda mungkin ingin merencanakan kegiatan bersama, seperti makan malam atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas berdua.

Editor: Novia Tri Astuti
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