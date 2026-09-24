Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 24 September 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Kamis, 24 September 2026 perlu dijaga dengan memberikan tubuh kesempatan untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas.

Semangat untuk tetap produktif memang dapat membantu menyelesaikan banyak hal, tetapi tubuh memiliki batas yang perlu dihormati.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 24 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Terlalu banyak berolahraga atau memenuhi jadwal dengan kegiatan tanpa jeda dapat membuat energi terkuras lebih cepat.

Karena itu, Libra sebaiknya mengenali tanda-tanda kelelahan dan tidak memaksakan diri ketika tubuh mulai membutuhkan pemulihan.

Aktivitas fisik dapat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan intensitas pada kemampuan serta kondisi tubuh.

Tidak perlu mengejar hasil secara cepat dengan memaksakan latihan yang terlalu berat.